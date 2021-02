Schulen und Kitas sollen schrittweise wieder öffnen und auch der Friseurbesuch ist ab März wieder erlaubt. Doch wie groß ist das Ansteckungsrisiko? Damit befasst sich eine neue Studie der Technischen Universität Berlin.

Das Forscherteam der TU Berlin untersuchte mit Hilfe eines Infektionsrisikomodells, wie sich die Aerosole in verschiedenen Situationen innerhalb geschlossener Räume verteilen. Aus dem Preprint der Studie geht hervor, dass Menschen in Büros und Schulen einem höheren Risiko ausgesetzt sind als etwa im Theater oder beim Friseur – sofern die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden und ausreichend gelüftet wird. Preprint bedeutet, dass die Studie noch nicht von Fachkollegen begutachtet und für eine Veröffentlichung freigegeben wurde.



Um das Risiko zu bestimmen, haben die Wissenschaftler um den Belüftungsexperten Prof. Martin Kriegel einen Reproduktionswert (R) berechnet. Dieser gibt an, wie viele gesunde Personen ein infizierter Mensch in einem Raum durchschnittlich ansteckt. Die Ansteckungsrate hängt unter anderem von der Atemaktivität, der Aerosolkonzentration im Raum und der Aufenthaltsdauer ab.

Schulen und Büros bergen höhere Risiken als Friseurbesuch

Nach den Berechnungen der TU Berlin besteht beim Friseurbesuch mit einem R-Wert von 0,6 das zweitgeringste Ansteckungsrisiko im Test. Da die Forschenden von einem zweistündigen Aufenthalt im Damensalon ausgingen, dürfte ein einfacher Haarschnitt noch sicherer sein. Am geringsten fällt das Risiko laut Studie in Museen, Opern und Theater aus (R-Wert von 0,5), sofern diese nur zu 30 Prozent belegt sind und alle Besucherinnen und Besucher einen Mund-Nase-Schutz tragen.



Bei einer weiterführenden Schule, in der die Klassenräume nur zu 50 Prozent belegt sind und es eine Maskenpflicht gibt, wird der R-Wert hingegen auf 2,9 beziffert. Ohne Mund-Nase-Schutz liegt der Wert doppelt so hoch. In Großraumbüros wird das Risiko ebenfalls als hoch bewertet - vor allem wegen der langen Aufenthaltsdauer. Während bei 20-prozentiger Belegung und Maskenpflicht der R-Wert bei 1,6 liegt, steigt er in halbvollen Räumen ohne Mund-Nase-Schutz auf einen Wert von 8,0.



Im öffentlichen Nahverkehr fällt das Ansteckungsrisiko dem Modell zufolge geringer aus: Für eine halbe Stunde in Bus oder Bahn liegt der R-Wert bei 0,8. In einem halbvoll besetzten Zug im Fernverkehr steigt das Risiko bei einer dreistündigen Fahrt auf 1,5. Der Einkauf in einem Supermarkt wird auf ein Risiko von 1,0 eingestuft. Risikoreicher sind laut Studie Besuche im Fitnessstudio (3,4) oder Hallenbad (2,3).

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.