Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Theurer, hat die Corona-Test-Panne in Bayern als Fiasko bezeichnet.

Der Schaden durch die verspätete Information Getesteter über ihre Ergebnisse sei immens groß, sagte Theurer im Deutschlandfunk. Der bayerische Ministerpräsident Söder müsse sich hier an den von ihm selbst geäußerten Ansprüchen messen lassen. Theurer betonte, die FDP trete weiter für umfangreiche flächendeckende Corona-Tests in Deutschland ein. Dies sei der richtige Weg, um Infektionsketten zu unterbrechen. Mit Blick auf die Übernahme der Kosten sagte Theurer, Fernreisende, die aus Risikogebieten zurückkehrten, sollten ihre Tests selbst bezahlen müssen. Dies könnte künftig in den Flugpreis integriert werden.

