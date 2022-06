Ein Flugzeug kurz nach dem Start (picture alliance / empics | Steve Parsons)

Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC in Washington mit. Die Pandemie sei durch die weitverbreitete Impfung, die Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten und eine gewachsene Immunität innerhalb der Bevölkerung in eine neue Phase eingetreten, begründete die Behörde den Schritt. Dadurch sei das Risiko in den USA gesunken, schwer an Corona zu erkranken oder gar zu sterben. Die US-Reisebranche hatte für vollständig geimpfte Flugreisende seit längerem ein Ende der Testpflicht gefordert.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.