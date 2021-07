Das Bundeskabinett wird voraussichtlich heute neue Regeln für die Einreise nach Deutschland beschließen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge würden sie dann zum Sonntag eingeführt.

Laut dem bisherigen Entwurf müssen alle Einreisenden ab zwölf Jahren künftig nachweisen, dass sie negativ getestet, genesen oder vollständig geimpft sind. Dabei sei egal, woher sie kommen und auf welchem Weg sie einreisen. Bei der Heimkehr aus einem Gebiet mit besorgniserregenden Virusvarianten müssen alle ein negatives Testergebnis vorlegen - also auch Geimpfte. Derzeit sind etwa Brasilien und Südafrika Virusvariantengebiete. Mögliche Schnell- oder PCR-Tests im Ausland seien selbst zu zahlen, hieß es. Kontrollen aller Einreisenden an den Grenzen sind dem Entwurf zufolge nicht vorgesehen. Die Rede ist von stichprobenhaften Überprüfungen.



Corona-Ansteckungen, die wahrscheinlich auf Reisen passiert sind, spielen laut Robert Koch-Institut eine zunehmende Rolle beim Infektionsgeschehen in Deutschland. Das schreibt das RKI in seinem wöchentlichen Lagebericht.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.