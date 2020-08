In Bayern sind die Probleme bei der Benachrichtigung von positiv auf das Coronavirus getesteten Urlaubsrückkehrern weiterhin nicht behoben. Die Zahlen sollen nun nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums morgen Nachmittag bekanntgegeben werden. Ursprünglich sollte bereits bis Donnerstag jeder positiv Getestete informiert sein. Seither verstrichen gleich mehrere Fristen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Ergebnisse von rund 44.000 Tests, die meist an den mobilen Zentren an Autobahnraststätten von Rückreisenden genommen worden waren, noch nicht bei den Betroffenen angekommen waren. Darunter sollten auch über 900 positive Befunde sein. In der Folge könnten die Infizierten Tausende weitere Menschen anstecken, ohne es zu wissen. Die bayerische Landesregierung hatte die Probleme unter anderem auf fehlende Software und eine unerwartet große Zahl von Freiwilligen zurückgeführt.

Verzögerungen auch in Trier - aber "nicht so wie in Bayern"

Auch in Rheinland-Pfalz könnte es teilweise etwas länger dauern, bis Ergebnisse von Corona-Tests übermittelt werden. Der Leiter des Gesundheitsamtes für Trier und Trier-Saarburg sagte, es sei gerade nur schwer machbar, alle negativen Befunde schnell rauszugeben. Das liege auch daran, dass "alles mit Papier gemacht" werde. Laut dem Leiter sind alle positiv Getesteten aber sofort informiert worden. Verzögerungen wie in Bayern gebe es in Rheinland-Pfalz nicht.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 13.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist (Stand: 17.07.)

Urlaub und Freizeit

+ Reisen: [Die aktuellen Regelungen in Deutschland|https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-die-aktuellen-reiseregelungen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1161897] (Stand: 01.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern? (Stand: 13.08.)

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen (Stand: 01.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 06.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 11.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.