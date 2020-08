Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für die Pannen bei der Übermittlung von zehntausenden Corona-Testergebnissen entschuldigt.

Da sei ein großer Fehler passiert, sagte Söder nach einer Krisensitzung in München. Dafür könne man nur um Entschuldigung bitten. In Bayern waren bis Mittwoch Abend gut 44.000 Testergebnisse von Urlaubsheimkehrern noch nicht an die Betroffenen übermittelt. Nach Angaben von Landesgesundheitsministerin Huml sind darunter auch mehr als 1.000 positive Befunde. - Bayern bietet freiwillige Corona-Tests für Urlaubsheimkehrer an, egal in welchem Bundesland sie wohnen.



Söder erklärte, Huml habe ihm ihren Rücktritt wegen der Versäumnisse angeboten. Er habe aber weiter Vertrauen zu ihr. Die Federführung für die kommunalen Testzentren hat künftig das Innenministerium.