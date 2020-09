Die Panne mit Corona-Tests an bayerischen Flughäfen ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in München behoben.

Die Technikprobleme beim zuständigen Dienstleister seien gelöst und alle ausstehenden Corona-Test-Ergebnisse übermittelt worden. Betroffen waren

rund 10.000 Menschen. Schon in den vergangenen Wochen hatte es Verzögerungen an mehreren Corona-Teststellen in Bayern gegeben.



In Hamburg müssen sich 250 Reiserückkehrer aus Risikogebieten ein zweites Mal testen lassen, weil ihre Proben im Labor falsch zugeordnet wurden. Alle Betroffenen befinden sich laut Behörden seit ihrer Rückkehr in Quarantäne.