Der bayerische Ministerpräsident Söder hat Fehler im Zusammenhang mit den Verzögerungen bei der Dokumentation der Coronatests eingeräumt. Die Aufarbeitung geschehe bereits, sagte der CSU-Politiker auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landesgesundheitsministerin Huml in München. Die Politikerin bleibt ungeachtet der Pannen im Amt.

Söder sagte, Huml habe ihm zwei Mal ihren Rücktritt wegen der Versäumnisse angeboten. Er habe aber weiter Vertrauen zu ihr und werde die Zusammenarbeit fortsetzen. Der Ministerpräsident sprach von einer "großen Panne", und zwar in der Umsetzung, nicht in der Strategie. Söder kündigte eine Aufstockung der Personalkapazitäten um zusätzliche 100 Mitarbeiter an. Zudem werde die Federführung des Testzentrums an das Innenministerium übergeben.



Heute sollten 900 der positiv getesteten Reiserückkehrer ihr Ergebnis erfahren. Insgesamt hatten sich 44.000 Menschen seit Ende Juli freiwillig testen lassen. Bei der Dokumentation kam es allerdings zu erheblichen Verzögerungen.



Das Bayerische Rote Kreuz hatte zuvor eine Mitschuld an der Panne zurückgewiesen. Anfangs habe es bei den Tests lediglich eine manuelle Erfassung der Daten gegeben, weil ein digitales System zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung gestanden habe, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Obermair. Die Ursache für die später aufgetretene Verzögerung bei der Übermittlung der Testergebnisse sei aber "in nachgelagerten Prozessen" zu suchen.

