Bundesgesundheitsminister Spahn hat seine Ansicht bekräftigt, dass für die Kontrollen der Corona-Testzentren nicht der Bund zuständig sei. Die Zentren seien von den Kommunen beauftragt worden, sagte der CDU-Politiker im Dlf. Einigen von ihnen wird Abrechnungsbetrug vorgeworfen. Die Gesundheitsminister wollen sich am Vormittag damit befassen.

Spahn sagte im Deutschlandfunk, für die Kontrollen der Testzentren seien die örtlichen Behörden zuständig, die die Testzentren beauftragt hätten. Das könne nicht der Bund erledigen. Aber auch die kassenärztlichen Vereinigungen sieht der Minister in der Pflicht. Sie seien an der Abrechnung beteiligt, und auch dort könne man klarer regeln, welche Nachweise vorgelegt werden müssten. Bei der Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Vormittag werde man darüber reden, erklärte Spahn. Der CDU-Politiker sprach sich im Deutschlandfunk zudem dafür aus, die Tests geringer zu vergüten.



Im Gegensatz zu Spahn sieht der Städte- und Gemeindebund bei der Überwachung der Testzentren den Bund in der Verantwortung. Dessen Hauptgeschäftsführer Landsberg meinte, die ohnehin völlig überlasteten Gesundheitsämter könnten die Kontrollen nicht übernehmen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, betonte, dass die Gesundheitsämter allenfalls Hygienestandards stichprobenartig kontrollieren könnten. Für eine Überwachung der Abrechnungen seien sie jedoch nicht zuständig.

