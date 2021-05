Nach Berichten über mögliche Betrugsfälle bei Corona-Schnelltests wollen Bund und Länder Konsequenzen ziehen. Kurzfristig soll die Verordnung angepasst werden, heißt es nach einer Konferenz der Gesundheitsminister. Details dazu sind allerdings noch offen.

Nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur ist ein Ansatzpunkt, die Sachkosten der Testkits mit den abgerechneten Tests abzugleichen. Denkbar wäre auch eine Kontrolle der abgerechneten Tests über die angegebenen Umsätze beim Finanzamt. Schließlich sollen auch die Preise sinken. Derzeit können Testzentren 18 Euro je Test abrechnen. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte zuletzt einen Preis von weniger als zehn Euro ins Spiel gebracht.



Hintergrund sind Berichte über möglichen Abrechnungsbetrug bei Corona-Bürgertests. Das Außmaß ist weiterhin unklar. In einigen Bundesländern ermittelt die Justiz, die Untersuchungen stehen am Anfang. Hier ein Überblick auf Grundlage einer dpa-Nachfrage:

Bayern

Im oberbayerischen Miesbach ermittelt die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug bei Schnelltests gegen eine Corona-Teststelle. Details wurden nicht genannt.

Hamburg

In Hamburg hat die Gesundheitsbehörde keinerlei Anhaltspunkte für Betrügereien . Bei stichprobenartigen Kontrollen zur Hygiene seien vereinzelt Unregelmäßigkeiten in privaten Testzentren aufgefallen. In sechs Fällen seien die Verträge mit den Betreibern gekündigt worden. In der Hansestadt gibt es rund 330 private Testzentren, die seit März ohne das übliche Vergabeverfahren öffnen durften.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden bislang fünf Teststellen wegen Mängeln geschlossen. Hinweise auf möglichen Abrechnungsbetrug sind nicht bekannt. Einer Einrichtung wurde die Berechtigung aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit entzogen. Einem weiteren Träger mit drei Einrichtungen wurde die Zulassung entzogen, weil die Tests von den Nutzern bezahlt werden sollten - entgegen der Vorgaben des Projekts "Testen für Alle". Und eine Einrichtung wurde aufgrund von hygienischen Mängeln geschlossen.

Brandenburg

Das Brandenburger Gesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben keine Kenntnisse über mögliche Betrugsfälle im Zusammenhang mit

Corona-Schnelltests. Allerdings könne rechtswidriges Handeln nicht ausgeschlossen werden, heißt es. In Brandenburg gibt es rund 530 Teststellen.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind keine weiteren Verdachtsfälle bekannt. In Lübeck waren der Betreiber des Testzentrums und eine Mitarbeiterin in Verdacht geraten, Abstriche für PCR-Tests nicht oder nicht ordnungsgemäß untersucht zu haben. Das Zentrum wurde daraufhin geschlossen.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen hatten Reporter Unregelmäßigkeiten bei drei Testzentren nachgewiesen. Das Universitätsklinikum Düsseldorf hat nach eigenen Angaben im April Räumlichkeiten auf dem Campus einem Testzentrums-Betreiber überlassen, gegen den die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt. Man beobachte nun die Ermittlungen, so die Uniklinik.

