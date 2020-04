In den USA steigt die Zahl der Corona-Toten weiter deutlich.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden dort innerhalb von 24 Stunden 1.169 Opfer gezählt; dies sind so viele wie noch nie in einem solchen Zeitraum. Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten knapp 245.000 tausend Menschen infiziert; rund 6.000 Menschen kamen bislang ums Leben. Von der Pandemie besonders betroffen ist New York City.