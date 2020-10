In den 16 Bundesländern gelten in Bezug auf die Corona-Pandemie unterschiedliche Beherbungsregeln. Verbote wurden zum Teil durch Gerichte außer Kraft gesetzt. Eine Übersicht.

BADEN-WÜRTTEMBERG: In Baden-Württemberg gibt es keine Einreiseverbote oder Quarantänepflicht für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten. Weitere Beherbergungsverbote wurden vom Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg außer Vollzug gesetzt. Zuvor hatten Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten in Pensionen und Hotels nur dann übernachten dürfen, wenn ein höchstens 48 Stunden alter negativer Corona-Test vorlag.



BAYERN: Es gibt kein Einreiseverbot. Das Beherbergungsverbot wurde zunächst ausgesetzt. Später verzichtete die Staatsregierung auf eine Verlängerung.



BERLIN: Für die Einreise gibt es keine Beschränkungen. Der Senat hat kein Beherbergungsverbot beschlossen.



BRANDENBURG: Das Beherbergungsverbot in Brandenburg wurde aufgehoben. Touristen aus innerdeutschen Risikogebieten können wieder nach Brandenburg reisen.



BREMEN: In Bremen gibt es kein Einreiseverbot und keine Quarantänepflicht oder ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten.



HAMBURG: Es gibt kein Einreiseverbot für Menschen aus inländischen Risikogebieten. Übernachtungsgäste müssen schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vorangegangenen 14 Tagen nicht in einem solchen aufgehalten haben. Falls doch, können sie mit einem negativen Testergebnis übernachten, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.



HESSEN: Das seit Sommer geltende Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten hat Hessen abgeschafft.



MECKLENBURG-VORPOMMERN: Nach wochenlangem Streit einigten sich Landesregierung und Tourismusbranche darauf, dass für Urlaub im Nordosten seit dem 21.10.2020 ein aktueller negativer Corona-Test ausreicht. Mehrtägige Quarantäne und ein zweiter Test sind nicht mehr erforderlich. Tagesgäste aus Risikogebieten dürfen nicht einreisen.



NIEDERSACHSEN: Die Einreise innerhalb Deutschlands ist nicht beschränkt. Tagestourismus ist möglich. Es gelten keine Quarantänevorgaben für deutsche Risikogebiete. Das Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Risikogebieten wurde vom niedersächsischen Oberverwaltungsgericht für rechtswidrig erklärt.



NORDRHEIN-WESTFALEN: In NRW gibt es keine Beschränkungen und kein Beherbergungsverbot für Urlauber aus nationalen Risikogebieten.



RHEINLAND-PFALZ: In Rheinland-Pfalz war ursprünglich zum 13. Oktober ein Beherbergungsverbot geplant, doch es wurde gestoppt. Derzeit gibt es also keine Einschränkungen.



SAARLAND: Das Saarland hat das Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten aufgehoben.



SACHSEN: Wer aus einem Risikogebiet kommt, musste sich anfangs testen lassen. Inzwischen gilt die Beschränkung nicht mehr.



SACHSEN-ANHALT: Die Einreise ist erlaubt. Die Beherbergung von Personen aus Risikogebieten zu touristischen Zwecken ist verboten - es sei denn, der Gast kann ein Attest vorlegen, wonach es keine Anhaltspunkte für eine Covid-19-Erkrankung gibt. Ein Hotelier und ein Vermieter von Ferienwohnungen haben Eilanträge gegen das Beherbergungsverbot beim Oberverwaltungsgericht (OVG) eingereicht. Wann das Gericht darüber entscheidet, steht noch nicht fest.



SCHLESWIG-HOLSTEIN: In Schleswig-Holstein dürfen Feriengäste aus Risikoregionen nur aufgenommen werden, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Dabei dürfen zwischen dem Ausstellen des Testergebnisses und der Einreise nicht mehr als 48 Stunden verstrichen sein. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag einer Familie aus Tübingen gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland abgelehnt. Beherbergungen aufgrund von Familienbesuchen können ohne einen vorherigen Test erfolgen. Das gilt auch für den berufsbedingten Pendelverkehr.



THÜRINGEN: Es gibt keine Einreisebeschränkungen oder ein Beherbergungsverbot für Menschen aus deutschen Risikogebieten.



(Stand: 22.10.2020)

