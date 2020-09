Der Deutsche Ethikrat rät zum aktuellen Zeitpunkt davon ab, Menschen mit einer abgeheilten Covid-19-Erkrankung einen Immunitätsausweis auszustellen. In einer Stellungnahme heißt es, bezüglich der Ausprägung und des zeitlichen Verlaufs einer Immunität gegen das Coronavirus bestünden noch zu große Unsicherheiten.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte einen Immunitätsausweis zu Beginn der Corona-Pandemie ins Gespräch gebracht, um genesenen Covid-19-Patienten Ausnahmen von den geltenden Alltagsbeschränkungen zu ermöglichen. Das stieß in Politik und Gesellschaft auf breiten Widerstand. Auch der Koalitionspartner SPD befürchtete Diskriminierung und andere negative Folgen. Spahn bat den Ethikrat deshalb im Mai um eine Stellungnahme.



Das unabhängige Beratergremium kam nun einstimmig zu der Empfehlung, dass ein Immunitätsausweis nach derzeitiger Kenntnislage nicht ratsam sei; zu vielfältig seien die noch bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich einer Immunität gegen das neuartige Coronavirus.

Empfehlung könnte sich in Zukunft ändern

In dem Fall, dass eine Immunität in Zukunft hinreichend verlässlich nachweisbar werden sollte, könnte sich das aber ändern. Auch darauf weist der Ethikrat in seiner Stellungnahme hin. Die Hälfte der Ratsmitglieder ist demnach der Ansicht, dass dann unter bestimmten Bedingungen die Einführung einer Immunitätsbescheinigung sinnvoll sein könnte. Die andere Hälfte lehnt es hingegen grundsätzlich ab, staatlich kontrollierte Immunitätsbescheinigungen auszustellen - aus "praktischen, ethischen und rechtlichen Gründen", wie es heißt.



Zum aktuellen Zeitpunkt setzt der Ethikrat vor allem auf eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung. Dies betreffe den Sinn eines gemeinwohlorientierten Infektionsschutzes und die Aussagekraft von Antikörpertests. Frei verkäufliche Tests, die in der Vergangenheit teilweise nicht verlässlich waren, sollten nach Meinung des Gremiums strenger reguliert werden.

Positive Reaktionen von Linkspartei und Grünen

Die Grünen im Bundestag begrüßten die Stellungnahme des Ethikrats. Die Abgeordneten Kappert-Gonther und Schulz-Asche erklärten, es sei nicht verantwortlich, den Immunitätspass als eine Art Freifahrtschein darzustellen, wie dies Gesundheitsminister Spahn versucht habe. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Kessler, sagte, eine Immunitätsbescheinigung spalte die Gesellschaft und lade zu Stigmatisierung ein. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bas nannte die Diskussion eine Phantomdebatte.



Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges Gremium, das gemäß seinem gesetzlichen Auftrag gesellschaftlich relevante Fragen und deren Folgen erörtert. Ihm gehören 26 Wissenschaftler und Experten an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 22.09.)

+ Weltweit Rekord-Zahlen bei Corona-Neuinfektionen (Stand: 21.09.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist (Stand: 02.09.)

+ Neue Entwicklung: Warum die Corona-Sterberate so niedrig und die Infektionszahl so hoch ist (Stand: 04.09.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 15.09.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 25.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 27.08.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 27.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 21.09.)

+ Symptome: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Brauchtum: Was vom Karneval übrig bleibt in dieser Session (Stand 19.09)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.09.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 06.09.)

+ Reiseplanung: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern? (Stand 05.09.)

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 27.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.