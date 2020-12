Der frühere Bundestagspräsident Thierse, SPD, hat Fehleinschätzungen der Politik in der Coronakrise verteidigt.

Politik sei immer Entscheiden unter Ungewissheitsbedingungen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Zudem sei auch die Wissenschaft nicht immer einig gewesen in der Einschätzung der Pandemie. Thierse nannte eine weitere Schwierigkeit im Umgang mit dem Coronavirus. Menschen seien erst einsichtig, wenn die Not groß genug und sichtbar sei. Er verwies dabei auch auf die Bilder aus Bergamo im vergangenen Frühjahr.



Er hoffe, dass die Menschen die Erfahrungen fundamentaler Art in der Pandemie nicht vergäßen. In der Gesellschaft sei ein Riss zu beobachten, wobei auf der einen Seite ein Klima des Hasses und der Schuldzuweisungen herrsche, auf der anderen Seite aber Solidarität und Einsatzbereitschaft zu sehen sei, betonte Thierse.

