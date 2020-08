Werfen wir einen Blick auf das aktuelle Szenario: Das Robert Koch-Institut meldet heute fast 1.000 neue Corona-Infektionen. Viele Reisende kehren aus ihrem Urlaub zurück - müssen sich aber erst seit Samstag testen lassen, wenn sie in einem Risikogebiet waren. Und in fünf Bundesländern sitzen Kinder und Lehrende wieder im Klassenzimmer, während an anderen Orten Strände und Badeseen wegen der Hitzewelle überfüllt sind. Allein dieser neue Alltag mit lauter potenziellen Infektionsherden ist in dem aktuellen Pandemie-Stadium Versuchsballon genug.

Virenverdächtige Enge

Dass die Gesundheitsminister der Bundesländer sich vor diesem Hintergrund zunächst einmal gegen das Konzept der Deutschen Fußball Liga über eine Rückkehr von zehntausenden Fans in die Fußballstadien ausgesprochen haben, ist die einzig logische und richtige Konsequenz. Denn: Es wäre eine Öffnung hinein in eine zunehmende Infektionsgefahr, die Epidemiologen für den Herbst sowieso erwarten, wenn sich die Menschen wieder vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten. Während die einen vor einer zweiten Welle und die anderen vor einem zweiten Lockdown warnen, kann nicht gleichzeitig die Milliardenbranche Fußball erneut privilegiert werden.

Besonders dann nicht, wenn zum Beispiel der finanziell deutlich angeschlagenere Kulturbetrieb mit strengeren Zuschauer-Beschränkungen klarkommen muss. Außerdem: Warum sollten all die Testkapazitäten der Gesundheitsämter für Fans und ihr Hobby verwendet werden, während Erzieher, Erzieherinnen und Pflegekräfte diese in ihrem Beruf doch viel eher bräuchten? Ja, die gesellschaftspolitische Bedeutung des Fußballs ist nicht zu unterschätzen. Nur: Gerade in Pandemiezeiten ist die Verhältnismäßigkeit politischer Entscheidungen ein viel höheres Gut.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Als Wirtschaftsunternehmen steht es der DFL und den Vereinen zu, sich über eine Rückkehr zum Normalbetrieb mit Zuschauern Gedanken zu machen. Und das Konzept ist ja vernünftig und durchdacht: Das Verbot von Stehplätzen, Gästefans und Alkohol soll Infektionsherde verhindern, personalisierte Tickets sollen für eine bessere Nachverfolgung möglicher Infektionen sorgen. All das und vieles mehr klingt gut und kann später einmal beispielhaft für andere Bereiche sein. Doch auch das Konzept kann nicht verhindern, dass sich Fans zum Beispiel bei der An- und Abreise zu einem Fußballspiel in die virenverdächtige Enge von Bussen und Bahnen zwängen.

Von einem kleinen Schritt kann keine Rede sein

Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga, hatte es kürzlich selbst gesagt: Der Profifußball könne wie alle anderen Bereiche nur in kleinen Schritten zurückkehren zum Normalbetrieb. Der erste Schritt war die erfolgreiche Rückkehr zum Spielbetrieb mit Geisterspielen in der vergangenen Saison. Schritt zwei sollte nun die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien sein, wenn Mitte September in erster und zweiter Bundesliga wieder der Ball rollt. Doch von einem kleinen Schritt kann dabei keine Rede sein. Nein: Er ist derzeit eher viel zu groß.