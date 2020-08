Die Menschen in Deutschland erleben und erdulden seit dem Frühjahr eine Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit, die in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Maskenpflicht in Bus, Bahn und Einzelhandel, keine Stadionbesuche, keine großen Rockfestivals, stark eingeschränkte Konzerte, keine großen öffentlichen Feste, reglementierter Zugang zu den Freibädern trotz Temperaturen von über 30 Grad. Diese Liste des Grauens ließe sich problemlos fortsetzen.

Aber es gibt eine Liste, die noch viel grausamer ist: die mit den Opfern der Pandemie. Hierzulande ist sie im internationalen Vergleich zum Glück nicht ganz so lang. Zum Glück? Mit Glück hat das eher nichts zu tun. Die Politik in Deutschland hat sich nach anfänglichen Irritationen sehr rasch zu einem umfassenden Lockdown durchgerungen, als andere Regierungen die Pandemie noch herunterspielten. Dafür gab es zwischendurch sogar Applaus von der Opposition.

Gegen Maskenmuffel vorgehen

Nimmt man die USA zum Vergleich, wo Präsident Donald Trump orientierungslos durch die Krise stolpert, erkennt man sofort, dass Deutschland bislang eher glimpflich davon gekommen ist. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation haben sich hierzulande etwa 200.000 Menschen mit Corona infiziert, in den USA sind es 4,7 Millionen Menschen. 154.000 davon sind daran gestorben, bei uns nur 9.000 Menschen. Selbst wenn in den USA viermal so viel Menschen leben, ist die Diskrepanz auf den ersten Blick erkennbar. Das sagt natürlich auch etwas über die unterschiedlichen Gesundheitssysteme aus, nicht zuletzt aber, wer in der Krise wie agiert hat.

Paradox an der heutigen Situation ist, dass die eher geringen Fallzahlen viele dazu verführen, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen, ja die Existenz des Virus sogar zu bestreiten, wie einige Unbelehrbare es tun. Wer die Bilder aus Berlin gesehen hat, wo rund 20.000 Menschen am vergangenen Samstag gegen die Corona-Auflagen demonstriert haben, konnte schon die Fassung verlieren: Dicht an dicht gedrängt, ohne Mundschutz standen die Demonstranten, bis die Polizei die Kundgebung schließlich auflöste.

Auch wenn das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein hohes verfassungsrechtlich geschütztes Gut ist – gerade wenn es um solch weitreichende Eingriffe in die persönliche Freiheit geht – dürfen sich solche Bilder nicht wiederholen. Die Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn es noch so schön wäre. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und für seine Mitmenschen. Wer meint, aus der Reihe tanzen und andere damit gefährden zu können, muss daran gehindert werden – und sollte nach Möglichkeit auch mit Bußgeld belegt werden. Da hält sich der Rechtsstaat noch zurück. Richtig ist es, gegen Maskenmuffel vorzugehen, wie Nordrhein-Westfalen es zum Beispiel tut. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird bestraft. Das war so, das ist so, und das muss so bleiben! Warum andere Länder wie Sachsen dem nicht folgen, ist unverständlich.

Weiteren Lockdown verhindern

Deutschland hat den Lockdown mit einem Einbruch der Wirtschaft und Rekord-Kurzarbeit teuer bezahlt. Und wie hoch die Schlussrechnung sein wird, weiß niemand. Daher ist es das Gebot der Stunde, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Dazu gehört auch, nicht allein auf Vernunft und Freiwilligkeit zu setzen. Wenn Bürger, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, ab heute zu einem Coronatest verpflichtet werden, ist das eine sinnvolle Zwangsmaßnahme, die niemandem wehtut. Wenn die Fußballstadien sich teilweise wieder für Fans öffnen, ist das für die einen ein Grund zur Freude, für andere ein Grund zur Sorge, aber auf keinen Fall ein Grund, sich darüber zu beklagen, dass die Stehplatztribünen geschlossen bleiben. Alles andere wäre Wahnsinn.

Dass die Corona-Auflagen eine Zumutung sind, ist unbestritten, deshalb gehören sie regelmäßig auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft. Das darf aber bei gegebenem Anlass auch dazu führen, die Zügel wieder anzuziehen.

Dirk Birgel, Chefredakteur Dresdner Neueste Nachrichten (Anja Schneider )Dirk Birgel, Jahrgang 1966, studierte Journalistik und volontierte bei der "NRZ", "Neue Rhein-Zeitung". Er war bis Mitte 1993 freier Mitarbeiter der "Westfälischen Rundschau" in Dortmund, ab Juli 1993 Rathaus-Reporter der "Dresdner Morgenpost", wo er ab September stellvertretender Lokalchef war. Im Oktober 1994 wechselte er als Korrespondent zur "Leipziger Volkszeitung". Im Juli 1995 wurde er stellvertretender Chefredakteur der "Dresdner Neueste Nachrichten", im April 1998 ging er als Lokalchef zur "Kölnische Rundschau". Seit Februar 1999 ist Birgel Chefredakteur der "Dresdner Neueste Nachrichten".