Politiker und Experten empfehlen eine baldige Öffnung der Schulen – zunächst nur einzelne Jahrgänge und unter der Auflage, dass die Hygiene und Abstandsregelungen eingehalten werden. Aber wird das funktionieren? Sechsjährigen erklären, dass sie ihre Masken tragen und nicht ständig anfassen sollen, renitente 15-Jährige in Brennpunktschulen dazu anhalten, auf dem Schulhof und im Gang nicht zu drängeln und die Abstands-Regelung einzuhalten - die Skepsis bei vielen Schulen und Lehrern, ob die Vorschläge der Wissenschaftsakademie Leopoldina den Praxistest bestehen, ist groß. Das ist mehr als verständlich.

Schwierige räumliche Bedingungen

Die Empfehlung, für den Anfang nicht mehr als fünf Kleinkinder und 15 ältere Schüler in einem Raum zu unterrichten, dürfte schon an den räumlichen Bedingungen vieler Schulen scheitern. Und damit sich die Schüler regelmäßig die Hände waschen können, müsste es auf manchen maroden Schultoiletten überhaupt erst mal Seife in den Seifenspendern geben. Kein Zweifel, die Ausgestaltung der schrittweisen Rückkehr zum Schulunterricht wird noch viele Herausforderungen mit sich bringen.

Abonnieren Sie unseren Coronavirus-Newsletter! (Deutschlandradio)

Doch klar ist auch, dass kein Weg daran vorbei führt. Denn E-Learning und Homeschooling stößt an seine Grenzen – vor allem soziale. Dank großem Engagement und Erfindungsreichtum von Lehrern und Familien funktioniert es erstaunlich gut – aber vor allem da, wo es ohnehin gut läuft. Doch was ist mit den Förderschülern, den Kindern, deren Eltern nicht ausreichend Deutsch sprechen, um ihnen bei den Aufgaben zu helfen, den Familien, in denen die alleinerziehende Mutter den einzigen Computer für das Homeoffice braucht?

Drohen Virusverteilanstalten?

Die Corona-Krise, und auch darauf verweisen die Leopoldina-Experten zu Recht, produziert haufenweise neue Bildungsverlierer. Bis zu einem Viertel der Schülerinnen und Schüler, schätzt Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger, werden in den vergangenen Wochen kaum Beschulung erhalten haben, sie werden gerade noch weiter abgehängt gegenüber ihren Altersgenossen mit andern sozialen Voraussetzungen. Wir haben also nicht unendlich Zeit, um das Corona-Virus auszusitzen.

Und es ist daher auch richtig, mit den Grundschülern und mit den Abschlussklassen der Sekundarstufe I zu beginnen, die sich auf ihre Schulabschlüsse vorbereiten müssen. Denn gymnasiale Oberschüler kommen mit dem selbstorganisierten digitalen Lernen gut noch eine Weile länger zurecht. Doch das Hochfahren des Schullebens braucht auch Zeit. Schulleitungen und Lehrer müssen sich auf die neue Doppelaufgabe vorbereiten können – einige Jahrhänge müssen schließlich weiter digital unterrichtet werden. Und die Politik muss sich einiges an zusätzlicher Unterstützung einfallen lassen, damit die wieder eröffneten Schulen nicht gleich wieder zu neuen Virusverteilanstalten werden.

Christiane Habermalz ((c) Deutschlandradio/Bettina Straub)Christiane Habermalz, geboren 1968, studierte Romanistik, Publizistik, Geschichte und Politik an der FU Berlin. Sie absolvierte ein Volontariat beim Deutschlandradio, verbrachte mehrere längere Aufenthalte in Lateinamerika, wo sie u.a. als Journalistin arbeitete. Heute ist sie als Korrespondentin für Kultur- und Bildungspolitik im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios tätig.