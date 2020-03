Italien ist vom Corona-Virus betroffen wie sonst kein Land in Europa. Knapp 6.000 bestätigte Infizierte, mehr als 250 Tote. Dass die erste Fußball-Liga, die Serie A, in Italien jetzt vor leeren Rängen stattfindet, wirkt fast wie eine Randnotiz. Eine überfällige Maßnahme angesichts dessen, dass Teile des Landes wegen des Virus abgeriegelt sind. Der italienische Gesundheitsminister schlägt jetzt eine komplette Absage der Spiele vor – zum Schutz der Spieler, Unparteiischen und Funktionäre.

Coronavirus (imago / Science Photo Library)

In Deutschland ist die Situation im Moment weniger akut: Derzeit ist von rund 850 bestätigten Infektionen die Rede. Trotzdem sind wir auch hier an den Punkt gelangt, wo man es bei Hinweisen zum Händewaschen zu Recht nicht mehr belässt. Die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt, in Berlin die Tourismusmesse ITB, in München die Handwerksmesse IHM.

Heinsberger Landrat zurecht irritiert

Und auch im Sport gibt es Verschiebungen und Absagen: Die Billard-WM in Viersen wurde verschoben. Hockey-Länderspiele gegen Australien in NRW finden nicht statt. Auch auf regionaler Ebene gibt es Ausfälle.

Nur eines scheint nahezu unvorstellbar. Die Partien der Fußball-Bundesliga abzusagen. Dabei sind auch die Stadien keine keimfreien Oasen.

Das Topspiel des BVB bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend fand statt. Nur die Bewohner des ein paar Kilometer entfernten, besonders betroffenen Kreises Heinsberg wurden gebeten, ihre Karten zurückzugeben.

Der Landrat des Kreises Heinsberg zeigte sich zu Recht irritiert. Während dort noch mindestens bis zum Ende der kommenden Woche alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, finde wenige Kilometer weiter eine solche Großveranstaltung statt.

Der Umgang mit dem Virus in Deutschland, vor allem mit Blick auf die Bundesliga, ist inkonsequent.

Die einen horten Klopapier, andere feiern im Stadion

Die Stadt Mönchengladbach entschied, das Spitzenspiel durchzuführen, weil man bei der Partie nicht mit einer Situation rechne, "in der sich übermäßig Leute infizierten". Im Zweifel sei es den Einzelnen überlassen, wie sie sich verhielten. Doch die Verantwortung auf das Individuum abzuwälzen, ist leichtsinnig.

Während die einen Klopapier, Nudeln und Mehl horten, feiern die anderen auf den Bundesliga-Tribünen Wange an Wange.

Das Robert-Koch-Institut rät längst, die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen zu begrenzen oder zu reduzieren, auf enge Interaktionen zu verzichten und Personen mit akuten Symptomen auszuschließen. Wer schon mal im ausverkauften Fußballstadion war, weiß: Das ist schlicht utopisch.

Der Fußball ist nicht nur des Deutschen liebstes Kind, er ist auch eine Geldmaschine.

Vier Milliarden Euro wurden in der vergangenen Bundesliga-Saison erwirtschaftet. Der Ausfall nur eines Spieltags wäre eine mittlere finanzielle Katastrophe.

Einheitliche Regelung des Gesetzgebers wäre wichtig

Darauf zu setzen, dass Städte oder Clubs Spiele freiwillig vor leeren Rängen austragen oder ganz absagen, ist noch naiver, als damit zu rechnen, dass erkältete Fans von sich aus zu Hause bleiben.

Wenn beim Karneval in Heinsberg zwei Infizierte reichen, wieso dann nicht auch in der Nordkurve des Borussia Parks? Woher will die Stadt Mönchengladbach wissen, dass wirklich kein Corona-Patient im Stadion war?

Eine einheitliche Regelung des Gesetzgebers wäre wichtig. Diejenigen, die Wochen und Monate lang ihre Kraft der Vorbereitung von Messen gewidmet haben, äußern zurecht Unverständnis, wenn mit Blick auf die Bundesliga mit zweierlei Maß gemessen wird. Heute empfahl Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen ab 1.000 Personen in ganz Deutschland abzusagen. Er scheint dabei weiterhin auf Ermunterung und Freiwilligkeit zu setzen.

Die Deutsche Fußball Liga gibt sich wenig einsichtig. Dort betonte man heute, es stehe außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden müsse, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln.

Solange die Bundesregierung also nur freundlich mit Empfehlungen wirbt, wird der Ball wohl weiter rollen.