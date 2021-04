Abgeordnete der Unionsfraktion im Bundestag wollen dem Bund mehr Kompetenzen in der Pandemie-Bekämpfung verschaffen. Das Ziel: mehr Einheitlichkeit bei den Auflagen. Im Gespräch ist dabei eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die offenbar auch Bundeskanzlerin Merkel anstrebt.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet über eine Initiative von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Demnach soll es dem Bund ermöglicht werden, Corona-Maßnahmen per Rechtsverordnung zu erlassen. In der Folge könnte dann neben den Landesregierungen auch die Bundesregierung Beschränkungen verhängen. Dazu müsse jedoch das Infektionsschutzgesetz geändert werden, hieß es weiter.



Die derzeit gültige Fassung des Gesetzes sieht vor, dass es Aufgabe der Länder ist, Corona-Schutzmaßnahmen zu erlassen und durchzusetzen. Die CDU-Abgeordneten Röttgen, Wadephul und Magwas kritisieren in einem Schreiben an ihre Fraktionskollegen aber die zunehmend uneinheitliche Auslegung der Maßnahmen von Land zu Land. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Röttgen: Länder nicht schwächen

Röttgen etwa erklärte der Zeitung zufolge, es gehe nicht darum, die Länder zu schwächen, sondern darum, dass der Bund überhaupt handeln könne. Bislang hätten sich rund zwei Dutzend Fraktionsmitglieder hinter die Initiative gestellt.



Unser Hauptstadtkorrespondent Panajotis Gavrilis sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Reaktion der Länder auf den Vorstoß werde wohl "nicht ganz so wohlwollend" ausfallen. Zudem müsse das Vorhaben ja dann auch durch Bundestag und Bundesrat, so dass die Länder sicher noch ein Wörtchen mitzureden hätten.

Auch Merkel für Gesetzesänderung

Laut der "Bild"-Zeitung strebt auch Bundeskanzlerin Merkel eine entsprechende Gesetzesänderung an. Ziel sei, das Vorgehen zu vereinheitlichen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Demnach sollen Landkreise bei erhöhten Inzidenz- und R-Werten dazu verpflichtet werden, ihre Maßnahmen zu verschärfen.

Linke für mehr Entscheidungsgewalt im Parlament

Die Linke im Bundestag forderte mehr Entscheidungsgewalt für das Parlament. Dem demokratischen Grundverständnis nach müsse der Bundestag die Beschlüsse im Kampf gegen das Coronavirus fassen, sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali im Deutschlandfunk. Sie betonte, mann müsse wegkommen von den Bund-Länder-Beschlüssen. Es dürfe nicht sein, dass diese Runde die Corona-Politik dominiere.

