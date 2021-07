Der Präsident der Deutschen Filmakademie, Schauspieler Ulrich Matthes, hat mit Nachdruck dafür geworben, wieder ins Kino zu gehen.

Matthes sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er sei wahnsinnig froh, dass die Kinos von heute an wieder geöffnet seien. Er betonte, es sei trotz der Pandemie, Zitat, "wahnsinnig viel gedreht worden". Da habe er ein bisschen die Befürchtung, dass sich die großen Produktionen nun gegenseitig kannibalisierten. Hier müsse man klug planen.



So trete etwa der sehenswerte Film "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader in Konkurrenz zu "Godzilla vs. Kong". Allerdings, so Matthes, halte er gar nicht viel von der Unterscheidung zwischen Mainstream und Popcorn-Kino auf der einen und Arthaus-Filmen auf der anderen Seite.



Zur finanziellen Lage der Kinos sagte Matthes, die Politik habe die Kultur zwar anfangs stiefmütterlich behandelt. Doch dann sei - auch dank der Kritik von Verbänden - nachgelegt worden, und der Bund habe sich finanziell sehr großzügig gezeigt.

"Herrliche, verzaubernde Atmosphäre"

Matthes betonte, er selbst habe das Kino in der Pandemie "total vermisst". Die herrliche, verzaubernde Atmosphäre, die andere Art des Konzentrierens und des Eintauchens in Geschichten - das sei einfach ein großer Unterschied zu Sofa und Laptop. Die Menschen brauchten es einfach, ins Kino, Theater oder Konzert zu gehen.



Wegen der Pandemie waren die Kinos schon im vergangenen Jahr zunächst mehrere Wochen geschlossen gewesen. Im Sommer durften sie für einige Monate öffnen, machten aber auf das Jahr gesehen massive Verluste. So wurden 2020 rund 38,1 Millionen Tickets verkauft - etwa 80,5 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) berichtet. Es gab also weniger als ein Drittel der üblichen Kinobesuche.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.