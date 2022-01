Im Himmel über den USA sind derzeit weniger Flugzeuge unterwegs als üblich. (AP/Wilfredo Lee)

Ein Grund dafür sind die gehäuft auftretenden Corona-Krankheitsfälle bei Piloten und beim Kabinenpersonal. Zudem sind viele Beschäftigte in Quarantäne, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Omikron-Variante sorgt in den USA derzeit für Höchstwerte bei den Corona-Zahlen. Nach Weihnachten wurden mehr als 512.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet.

Der Flugverkehr wird weiterhin auch wegen des schlechten Wetters beeinträchtigt. Wegen eines erwarteten Schneesturms wurden am Flughafen von Chicago mehr als die Hälfte der Starts und Landungen gestrichen.

