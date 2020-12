Wo darf man im Winter Ski fahren - und ab wann? Deutschland dringt auf eine europäische Lösung - und auf eine Schließung der Skigebiete bis zum 10. Januar. Italien sieht das ähnlich, doch mit Österreich gibt es bereits Streit. Ein Überblick.

In der Vereinbarung von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie heißt es, touristische Reisen auch ins Ausland seien "unter anderem in Hinblick auf die Skisaison" zu vermeiden. Dann der entscheidende Passus: "Die Bundesregierung wird gebeten, auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass bis zum 10. Januar Skitourismus nicht zugelassen wird."



So formulierte es auch Bundeskanzlerin Merkel am Tag nach dem Treffen noch einmal, ebenso wie Italiens Regierungschef Conte. Hintergrund ist auch der Anfang der Pandemie: Damals war das österreichische Ischgl einer der Hotspots in Europa. Tausende Infektionen sollen auf den Tiroler Wintersportort zurückzuführen sein.

"Die EU hat keine Skifahr-Kompetenz"

Inzwischen gibt es wohl erste Gespräche auf europäischer Ebene, worüber auch die BBC berichtet. Doch eine einheitliche europäische Entscheidung dürfte es kaum geben. Martin Selmayr - er ist der Leiter der Kommissions-Vertretung in Österreich - erläuterte, dass all diese Punkte in den Mitgliedstaaten und nicht auf EU-Ebene festgelegt würden. Er schrieb auf Twitter, die EU habe keine Skifahr-Kompetenz. Was koordiniert werden könne, seien nationale Maßnahmen. Die EU könne da unterstützen.

Kritik in Österreich

Österreich hat denn auch die Forderungen nach einer Schließung der Skigebiete bis weit in den Januar bereits zurückgewiesen. So sagte etwa Tourismusministerin Köstinger (ÖVP), sie könne einem solchen Vorstoß nichts abgewinnen. Vom Finanzministerium heißt es sogar, eine Schließung komme nur in Frage, wenn die EU die Kosten dafür übernehme.



Wenn überhaupt, könnte in Österreich aber auf das Après-Ski verzichtet werden, also auf das Feiern nach dem Tag auf der Piste. Das hat auch die Leiterin der Epidemiologie an der Med-Uni Wien unterstrichen: Eva Schernhammer sagte wörtlich: "Après-Ski kann man vergessen. Es wird eine andere Erfahrung des Skifahrens."

Normalbetrieb in der Schweiz

Die Schweiz, die nicht Mitglied in der EU ist, hat bereits klargestellt, dass die Skigebiete in diesem Winter offen bleiben. Deutsche Gäste sind jedes Jahr mit Abstand die größte Gruppe unter den Winterurlaubern im Nachbarland. Sie machten zuletzt zehn Prozent der 7,8 Millionen Gäste aus.



Die Deutsche Presse-Agentur zitiert den Sprecher von "Schweiz Tourismus" mit den Worten, dass neben der Branche auch Regierung und Behörden überzeugt davon seien, den richtigen Weg zu gehen - und die Wintersaison stattfinden zu lassen. Über eine europaweit koordinierte Betriebszeit und Saisoneröffnung sei schon im Spätsommer diskutiert worden. Die Idee sei als "ungeeignet" nicht weiter verfolgt worden. Innenminister Berset verweist für den Winter auf umfangreiche Schutzkonzepte.

Frankreich: Skigebiete offen, Lifts geschlossen

Frankreichs Premierminister Castex hat zuletzt mitgeteilt, dass zwar in den Weihnachtsferien die Skigebiete geöffnet werden. Wichtige Einschränkung: Die Skilifte sollen nach seinen Worten geschlossen bleiben. Damit könne jeder "von der frischen Luft in unseren schönen Bergen profitieren", sagte er. Präsident Macron hatte zuletzt noch betont, eine Öffnung der Skigebiete an den Feiertagen erscheine ihm "unmöglich".

Deutsche Verbände verweisen auf Hygienekonzepte

Die deutschen Ski- und Snowboardverbände haben bereits abgelehnt, die Saison erst Mitte Januar zu öffnen. Sie verweisen auf Hygienekonzepte und drohende wirtschaftliche Nachteile. Auch die deutschen Liftbetreiber betonen, ein Wintersportverbot wäre für die betroffenen Regionen katastrophal und zudem unverständlich. Die vorzeitig beendete Wintersaison 2019/2020 habe die Bilanzen ohnehin schon belastet.



Das Bundesland Bayern hat übrigens inzwischen für Tagestouristen, die kurz in ein Risikogebiet ins Ausland reisen, eine Quarantänepflicht erlassen - nicht zuletzt mit Blick auf die Haltung Österreichs.



Wie es im (professionellen) Wintersport aussieht, hat unsere Sportredaktion zusammengetragen: "Ein fragiles Konstrukt".

