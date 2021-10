Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ausgesprochen.

In einer Empfehlung heißt es, jüngere Kinder würden nicht von Covid-19 verschont. In der Altersgruppe seien in den Vereinigten Staaten 1,9 Millionen Infektionen, mehr als 8.300 Klinik-Einweisungen und rund 100 Todesfälle registriert worden. Die Empfehlung ist nicht bindend, die Arzneimittelbehörde folgt den Fachleuten aber in der Regel. Eine Entscheidung wird noch für diese Woche erwartet. Nach der FDA müsste auch die Gesundheitsbehörde CDC eine entsprechende Impfempfehlung abgeben. Dies soll Anfang November geprüft werden.



Die Regierung in Washington hofft, bald darauf mit einer großangelegten Impfkampagne für die etwa 28 Millionen Fünf- bis Elfjährigen beginnen zu können.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 26.10.)



+ Corona-Impfung: Gibt es Langzeitfolgen? (Stand 25.10.)



+ Impfung: Ist die Booster-Impfung sinnvoll? (Stand 24.10.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 24.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.