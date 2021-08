US-Präsident Biden hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus trotz weltweiter Impfstoffknappheit verteidigt.

Er wisse, dass es einige führende Politiker in der Welt gebe, die sagten, dass Amerika keine dritte Impfung bekommen solle, bis andere Staaten ihre erste erhielten, erklärte Biden in Washington. Er sei da anderer Meinung. Die USA nähmen keinem anderen Land Impfstoff weg, vielmehr spende sie ihn, betonte der amerikanische Präsident.



Die Auffrischungen in den Vereinigten Staaten sollen Ende September starten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.