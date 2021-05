Die USA haben angekündigt, weitere 20 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19 an andere Länder zu spenden.

Die in den USA zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson sollen bis Ende Juni ausgeliefert werden, sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses heute.



Die US-Administration hatte bereits Ende April angekündigt, 60 Millionen Corona-Impfdosen des Herstellers Astra-Zeneca an andere Länder abgeben zu wollen. Das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns ist in den USA bislang nicht zugelassen.



In den Vereinigten Staaten haben rund 60 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten, circa 47 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind vollständig geimpft. In zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern kommen die Impfungen dagegen nur langsam voran. Noch nicht bekannt ist, wie die Verteilung ablaufen oder welche Länder begünstigt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.