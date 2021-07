In Großbritannien und in den Niederlanden gehen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter stark nach oben.

Die britische Gesundheitsbehörde registrierte innerhalb eines Tages 36.660 neue Ansteckungen und 50 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Regierung in London will dessen ungeachtet am kommenden Montag fast alle Einschränkungen für England wieder aufheben, die zur Eindämmung der Pandemie geführt haben. Der Chef der britischen Ärztevereinigung BMA, Nagpaul, nannte dieses Vorhaben unverantwortlich und gefährlich.



In den Niederlanden verzeichneten die Behörden in der zurückliegenden Woche 52.000 neue Ansteckungen - nach 8.500 in der Woche zuvor. In mehr als 60 Prozent der Fälle waren jüngere Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren betroffen.

