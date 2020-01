China hat die Maßnahmen gegen die Ausweitung des Corona-Virus nochmals ausgeweitet.

Wie die Behörden mitteilten, wurden inzwischen in 13 Städten die öffentlichen Verkehrsverbindungen unterbrochen. Betroffen sind mehr als 40 Millionen Menschen. Schutzmasken für Mund und Nase sind vielerorts Pflicht. In den Metropolen Peking und Schanghai werden ab morgen mehrere touristische Attraktionen geschlossen. Das gilt auch für Teile der chinesischen Mauer. Nach Angaben der Behörden sind in China inzwischen 876 Menschen an dem Coronavirus erkrankt. 26 Menschen sind daran gestorben.



Nach Angaben chinesischer Staatsmedien hat die Regierung außerdem den Bau eines neuen Krankenhauses beschlossen. Es soll ausschließlich Patienten aufnehmen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, und schon in zehn Tagen in Betrieb gehen.