Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Staatsangehörige auf den vom Corona-Virus betroffenen Kreuzfahrtschiffen "Westerdamm" und "Diamond Princess" Hilfe bei der Rückkehr benötigen.

Ziel sei es, dass alle Passagiere, die es wünschten, möglichst bald zurückkehren könnten, teilte das Auswärtige Amt in Berlin nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. In dieser Frage stehe man in engem Kontakt mit den europäischen Partnern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird überlegt, Rückkehrer nicht zentral unterzubringen, sondern eine Quarantäne im häuslichen Umfeld einzurichten. - Die "Westerdam" liegt in Kambodscha, die "Diamond Princess" in Japan.



In China wird erwogen, die Tagung des Nationalen Volkskongresses zu verschieben. Nach bisheriger Planung soll das Treffen am 5. März beginnen. Aus China werden mittlerweile mehr als 70.000 Infektionsfälle gemeldet.