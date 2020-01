Der Umgang der chinesischen Führung mit dem neuen Corona-Virus erzeugt nach Einschätzung des aus China stammenden Journalisten Shi Ming in der Bevölkerung Misstrauen.

In den sozialen Medien in China fänden sich derzeit fast nur kritische Postings, sagte Shi im Deutschlandfunk. Dagegen kämen die Parteimedien kaum noch an. Fast könne man den Eindruck gewinnen, dass die Zensur nicht mehr funktioniere. Shi sagte, die Kommunistische Partei versuche über die Staatsmedien, eine kämpferische Stimmung zu erzeugen. Wer für Verfehlungen im Umgang mit der Epidemie verantwortlich sei, stehe aber noch nicht zu Diskussion. Diese Haltung erzürne die Menschen.



Für Verärgerung sorgte unter anderem ein Posting in staatlichen Medien, das angeblich ein neu errichtetes Spezialkrankenhaus in Wuhan zeigen sollte. Schnell wurde aber klar, dass es sich bei dem Foto um eine Fälschung handelte.