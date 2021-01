Die Bundesregierung will Labore in Deutschland verpflichten, gezielt nach hochansteckenden Virus-Mutationen zu suchen.

Dafür wolle sie 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, heißt es in einem heute bekannt gewordenen Entwurf für die Verordnung des Gesundheitsministeriums zur sogenannten Gen-Sequenzierung. Künftig solle überprüft werden, ob sich Infizierte mit dem in Großbritannien oder Südafrika zuerst festgestellten Virus-Varianten infiziert hätten. Die Mutationen gelten als deutlich ansteckender.



In Deutschland werden die Mutationen bisher kaum gefunden, weil die Proben bei Tests selten sequenziert werden, also seltem Analysen des Erbguts der Viren stattfinden. Das ist in Großbritannien anders. Deshalb war die Corona-Variante B. 1.1.7. dort schneller aufgefallen. Die deutschen Labore sollen Ergebnisse sogenannter Sequenzierungen künftig an das Robert Koch-Institut (RKI) übermitteln müssen.



In Deutschland war zuletzt Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn wegen der schleppenden Sequenzierung laut geworden.

