Die Bundesregierung erwägt, deutsche Staatsangehörige wegen des Corona-Virus aus der chinesischen Provinz Hubei auszufliegen. Außenminister Maas erklärte in Berlin, der Krisenstab der Bundesregierung werde über die nächsten Schritte entscheiden.

Die Botschaft in Peking stehe mit den Deutschen in der Region in Kontakt. Man gehe davon aus, dass es sich um eine zweistellige Zahl von Personen handele. Zuvor hatten schon Großbritannien und Spanien angekündigt, ihren Staatsangehörigen bei einer Ausreise zu helfen. Am Wochenende waren die ersten Erkrankungen in Europa bekannt geworden. Es handelt sich um drei Fälle in Frankreich.



Trotz aller Anstrengungen Chinas, das Virus einzudämmen, steigt die Zahl der Toten und Infizierten im Land weiter. Nach Behördenangaben starben bislang mindestens 80 Menschen. Fast 2.800 Krankheitsfälle wurden in China registriert. In Wuhan und anderen Städten ist die Bewegungsfreiheit drastisch eingeschränkt. In sozialen Medien häufen sich die Klagen über drastisch steigende Preise für Grundnahrungsmittel.