Die Bundeswehr will nach Medienberichten weitere Soldaten bereitstellen, um die Zivil-Behörden bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Derzeit seien knapp 18.000 Soldaten im Einsatz, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wolle in den nächsten Tagen 5.000 weitere Soldaten abstellen. Am Ende sollten es 25.000 sein. Die Soldatinnen und Soldaten arbeiten unter anderem in Impfzentren, bei der Impfstoff-Logistik, bei Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen sowie in hunderten Gesundheitsämtern.



Über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten Bund und Länder am 10. Februar. Dabei wird es unter anderem darum gehen, ob der Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Der Virologe Drosten warnte erneut vor zu frühen Lockerungen. Bis Ostern könne man noch nicht viel an Bevölkerungsschutz durch die Impfung erwarten, sagte er im Norddeutschen Rundfunk. Auch wenn durch die Impfungen die Sterblichkeit sinke, bleibe das Verringern der Fallzahlen essenziell.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.