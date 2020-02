Die chinesischen Behörden planen offenbar, die strenge Quarantäne der Millionenmetropole Wuhan zu lockern.

Personen, die keine Symptome des neuartigen Coronavirus zeigten und als gesund gelten, dürften die Stadt unter bestimmten Bedingungen verlassen, hieß es. In Wuhan in der Provinz Hubei war das Coronavirus zum ersten Mal aufgetreten. Die Stadt hat rund 11 Millionen Einwohner und ist seit mehr als vier Wochen von der Außenwelt abgeriegelt. Die Provinz Hubei gilt als am stärksten betroffen. Inzwischen ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankten auf über 77.000 gestiegen. Fast 2.600 Menschen starben an den Folgen der Erkrankung.



Die chinesische Regierung stellt umgerechnet gut 14 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um den Ausbruch des Virus einzudämmen. Wo die Finanzmittel eingesetzt und wie sie verteilt würden, sagte der stellvertretende Finanzminister Ou Wenhan bei der Verkündung der Maßnahme allerdings nicht.