An den Folgen der Corona-Virusinfektion sind in der schwer betroffenen Stadt Wuhan nun auch zwei Patienten aus den USA und Japan gestorben.

Die US-Botschaft in Peking und das Außenministerium in Tokio bestätigten die Todesfälle. Die Gesamtzahl der Opfer liegt nun bei 722. Das chinesische Gesundheitsministerium spricht inzwischen von etwa 34.500 Menschen, bei denen eine Infektion nachgewiesen werden konnte. Das Auswärtige Amt bemüht sich darum, weitere Bundesbürger aus Wuhan nach Deutschland zurückzuholen. Möglicherweise können sie mit einer größeren Gruppe von Briten ausfliegen und danach in einer Berliner Klinik in Quarantäne kommen.