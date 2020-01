In Frankreich gibt es drei Fälle der neuen Lungenkrankheit, die zunächst in China aufgetreten war. Das französische Gesundheitsministerium sprach am Abend zunächst von zwei Infizierten. Später wurde die Zahl auf drei korrigiert.

Alle Erkrankten hätten sich zuvor in China aufgehalten, hieß es weiter. Gesundheitsministerin Buzyn erklärte, die Regierung werde alles unternehmen, um eine Ausbreitung des Erregers einzudämmen. Man müsse aber davon ausgehen, dass es noch weitere Fälle geben werde.



China hat, um eine weitere Verbreitung zu unterbinden, mehrere Großstädte weitgehend abgeriegelt. Millionen Menschen sind betroffen. Inzwischen wurde auch der Verkauf von Pauschalreisen untersagt.



Nach Angaben der chinesischen Behörden sind bisher mehr als 800 Krankheitsfälle bekannt. 41 Menschen starben nach jüngsten Zahlen an der Krankheit, zumeist waren dies ältere Personen mit Vorerkrankungen.