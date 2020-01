Nach dem Ausbruch der aus China stammenden neuartigen Lungenkrankheit schließt die europäische Präventionsbehörde ECDC nicht aus, dass das Corona-Virus auch in der EU nachgewiesen wird.

Mit dem erhöhten Reiseverkehr zum chinesischen Neujahr Ende des Monats wachse die Wahrscheinlichkeit, dass Fälle in der EU auftauchten, teilte die Behörde im schwedischen Solna mit. Das Risiko dafür wurde als moderat bezeichnet. Allerdings gebe es erhebliche Unsicherheiten bei der Einschätzung, wie gefährlich die Krankheit ist.



Das Auswärtige Amt rät wegen des Corona-Virus derzeit nicht von Reisen nach China ab - auch nicht von Reisen in die Ursprungs-Stadt Wuhan, wo es die meisten Krankheiten gibt. Momentan gebe es keinen Grund für eine Warnung, sagte eine Sprecherin in Berlin.



In China stieg die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit inzwischen auf 17.