Die EU-Kommission sieht sich für eine mögliche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nach Europa gewappnet.

Man sei darauf vorbereitet, rasch potenzielle Gegenmaßnahmen zu koordinieren, sagte Gesundheitskommissarin Kyriakides der Zeitung "Die Welt". Zusammen mit dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten beobachte man die Ausbreitung des Erregers sehr genau. Mit dem Virus befasst sich heute in Genf auch die Weltgesundheitsorganisation. Nach einer Risikobewertung soll sie entscheiden, ob sie den internationalen Gesundheitsnotstand ausruft.



Erstmals wurde in den USA ein Fall der aus China stammenden Lungenkrankheit nachgewiesen. Die Infektion wurde nach Behördenangaben in Seattle bei einem Reisenden nach seiner Rückkehr aus China festgestellt.



In China selbst sind es bislang 300 Infektionen; es gab bislang sechs Todesfälle. Die Epidemie hatte in der Stadt Wuhan vermutlich auf einem Fisch- und Geflügelmarkt ihren Ursprung.