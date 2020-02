Der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Wuttke, sieht weitreichende wirtschaftliche Folgen durch die Ausbreitung des Corona-Virus.

Zahlreiche Firmen hätten seit Wochen keine Einnahmen mehr, sagte Wuttke der Zeitung "Die Welt". Anders als große Konzerne könnten kleinere Unternehmen das nicht verkraften. Nach Angaben von Wuttke konnten wegen der Epidemie in den vergangenen Wochen rund 140 Containerschiffe nicht auslaufen. In Europa werde sich das bald bemerkbar machen. Etliche Produkte, vor allem in der Pharmabranche, könnten knapp werden.



Die Sonderverwaltungszone Hongkong will versuchen, die negativen Folgen durch das Virus in Grenzen zu halten. Finanzminister Chan kündigte Steuererleichterungen für Familien und Unternehmen an. Außerdem soll jeder ständig in Hongkong Wohnende umgerechnet 1.200 Euro erhalten.



Der Lufthansa-Konzern kündigte Sparmaßnahmen an. Geplante Neueinstellungen werden überprüft, ausgesetzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Mitarbeiter können unbezahltem Urlaub nehmen oder in Teilzeit gehen.