Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 14.455 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet.

240 Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Diese Daten geben jedoch nur ein unvollständiges Bild der Lage wieder, weil die Testkapazitäten in der Weihnachtswoche deutlich geringer sind. Darauf hatte das RKI bereits vor den Feiertagen hingewiesen. Damit werden den Gesundheitsämtern auch weniger nachgewiesene Infektionen gemeldet, das RKI erwartet zahlreiche Nachmeldungen. Am vergangenen Samstag waren dem Institut 31.300 Neuinfektionen binnen eines Tages übermittelt worden, also mehr als doppelt soviele.



Morgen soll in Alten- und Pflegeeinrichtungen mit den ersten Impfungen gegen das Virus begonnen werden.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.