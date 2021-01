Frankreich erlässt angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen Einreiseverbote für Menschen von außerhalb der EU.

Premierminister Castex sagte in Paris, die Einreise aus und Ausreise in Länder außerhalb der Staatengemeinschaft sei ab Sonntag verboten. Ausnahmen solle es nur bei triftigem Grund geben. Geschäfte sollen in Frankreich ab einer Größe von 20.000 Quadratmetern ganz schließen. Es gebe noch eine Chance, einen Lockdown zu verhindern, betonte Castex. Kultur- und Sporteinrichtungen, Restaurants und Cafés sind in Frankreich bereits geschlossen. Die abendliche Ausgangssperre gilt täglich ab 18:00 Uhr.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.