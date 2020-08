Schulschließungen dürfen nach den Worten von Bundesfamilienministerin Giffey in der Corona-Pandemie nur das letzte Mittel sein.

Wenn es sie dennoch geben sollte, dann keinesfalls flächendeckend, sondern punktuell oder regional, erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. Zugleich forderte Giffey die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in den Lehranstalten.



Zum Start der Brandenburger Schulen im regulären Betrieb haben sich laut Bildungsministerin Ernst nur wenige Lehrer wegen des Corona-Risikos vom Unterricht in den Schulen abgemeldet. Lehrerverbände und die Opposition in dem Bundesland hatten vor dem Schulstart die Befürchtung geäußert, dass viele Lehrer aus Risikogruppen nicht zum Unterricht kommen könnten.

