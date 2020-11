Die spanische Regierung geht davon aus, dass bis zum Sommer ein Großteil der Bevölkerung gegen das Corona-Virus geimpft werden kann.

Ministerpräsident Sánchez sagte in Madrid, im ersten Halbjahr 2021 könne sich voraussichtlich ein sehr großer Teil der 47 Millionen Einwohner impfen lassen.

Die spanische Regierung habe eine Impfstrategie ausgearbeitet, die bei einer Kabinettssitzung am kommenden Dienstag beschlossen werden soll.



Spanien gehört zu den am schwersten von der Corona-Krise betroffenen Ländern in Europa. Insgesamt wurden dort seit Beginn der Pandemie mehr als 1,5 Millionen Infektions- und über 42.000 Todesfälle registriert.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.