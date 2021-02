Der Impfstoffexperte Andreas Neubert hat Kritik an schleppenden Lieferungen von Impfstoffen gegen das Corona-Virus zurückgewiesen.

Es sei ein Wunder, dass überhaupt so schnell ein funktionierender Wirkstoff entwickelt worden sei, sagte der wissenschaftliche Leiter von IDT Biologika im Deutschlandfunk. Bei herkömmlichen Vakzinen wie dem von AstraZeneca, die auf einem biotechnologischen Verfahren basierten, dauere dies normalerweise viele Jahre. Da könne man auch nicht einfach die Produktion hochfahren, wenn man eine gleichbleibende Qualität aller Chargen sicherstellen wolle, erklärte Neubert. Der Vorwurf, AstraZeneca sei zu geldgierig, treffe nicht zu. Das Unternehmen möchte Impfstoffe zur Verfügung stellen. Schwierig sei die Produktion großer Mengen. Aber dieses Problem sei mit der Zeit lösbar.



Neubert betonte, dass das Unternehmen Biontech/Pfizer diesbezüglich mit seinem Impfstoff alles richtig gemacht habe. Die m-RNA-Impfstoffe würden chemisch hergestellt, seien nicht so anfällig und könnten schneller produziert werden.



Insgesamt hätte es geholfen, wenn schon früher Produktionsstätten entwickelt worden wären. Alles brauche seine Zeit, der Bau von Gebäuden und die Installation von Produktionsstätten. Normalerweise dauere dies mehrere Jahre. Dies Zeit habe man jetzt aber nicht, erklärte der Wissenschaftler.



Neubert ist verantwortlich für den Entwicklungsbereich der IDT Biologika GmbH im Biopharmapark Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Er und sein Team forschen nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.