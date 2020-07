Das deutsche Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben angekündigt, ihren Impfstoff in einem groß angelegten Versuch testen zu wollen.

In der globale Studie soll ein Impfstoffkandidat an 30.000 Menschen im Alter von 18 bis 85 Jahren getestet werden. Dabei geht es um die Frage, wie wirksam das Mittel ist und ob es Nebenwirkungen hat. Wenn dieser Versuch erfolgreich verläuft, könnte im Oktober ein Zulassungsverfahren beantragt werden, so ein Sprecher. Die beiden Firmen rechnen damit, bis Ende des Jahres 100 Millionen Impfdosen produzieren zu können.



Zur Zeit verhandelt die EU-Kommission mit sechs Unternehmen, um sich Impfdosen im Vorraus zu sichern. Dabei gibt es aber der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mehrere Hindernisse. So wolle etwa das französische Pharma-Unternehmen Sanofi eine Vorauszahlung für einen noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoff. In anderen Fällen gebe es Uneinigkeit über die Höhe des Preises pro Impfdosis oder über die Frage, wer eine Haftung übernimmt, wenn der Imfstoff doch Nebenwirkungen hat.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Urlaub: Zelt, Wohnwagen, Ferienhaus: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland

+ Infektionen: Wie ist die Lage in den Urlaubsländern

+ Unterwegs: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Maskenpflicht in Bussen und Bahnen: Wer setzt sie eigentlich durch?

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

+ Desinformation: Warum Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern geworden ist

Ansteckung und Übertragung

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus?

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus?

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht

+ Kinder: Wie es um die Gefahr der Ansteckung und Verbreitung bei ihnen steht

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Massenveranstaltungen: Demos und ähnliches haben die Infektionszahlen offenbar kaum beeinflusst

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Schwangerschaft: Erstmals wurde in Frankreich eine Übertragung von Covid-19 auf einen Fötus nachgewiesen

Test und Schutz

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen.

+ Tests: Wie sinnvoll sind Corona-Massentests für alle?

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.