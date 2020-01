Corona-Virus in China

In China steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt haben.

Wie Staatsmedien berichten, sind inzwischen 876 Fälle bestätigt, weitere 1.000 Menschen sind an Atemwegsinfekten erkrankt. Bei ihnen wird noch untersucht, ob es sich um die neuartige Lungenkrankheit handelt. 26 Menschen sind nach Angaben der chinesischen Behörden bisher daran gestorben.



Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden in elf Städten in der Provinz Hubei die öffentlichen Verkehrsverbindungen unterbrochen. Damit stehen mehr als 37 Millionen Menschen praktisch unter Quarantäne.



Infektionen mit dem Coronavirus werden auch aus anderen asiatischen Ländern und den USA gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation verzichtete dennoch darauf, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen.