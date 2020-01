In China sind nach neuen amtlichen Angaben inzwischen mindestens 25 Menschen an dem Coronavirus gestorben.

Die Zahl der registrierten Erkrankungen durch den Erreger wird jetzt mit 830 angegeben. In der Hauptstadt Peking sind alle größeren Veranstaltungen und Tempelfeste zur Feier des chinesischen Neujahrsfests am Wochenende abgesagt. Mehrere Städte wurden abgeriegelt, darunter die Millionenmetropole Wuhan, in der das Virus zuerst entdeckt wurde.



Die Weltgesundheitsorganisation wird vorerst keinen internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Es gebe bisher außerhalb Chinas keine Hinweise auf eine Übertragung des Krankheitserregers von Mensch zu Mensch, teilte die WHO in Genf mit.