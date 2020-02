In Italien gibt es jetzt auch einen ersten Todesfall durch das neue Corona-Virus "Sars-CoV-2".

Ein 78-jähriger Patient erlag im norditalienischen Padua in Venetien der Lungenkrankheit. In der Region hatten die Behörden zuvor zwei Krankheitsfälle gemeldet, in der benachbarten Lombardei 15 Fälle. Die Regierung hatte deshalb gestern in zahlreichen norditalienischen Städten die sofortige Schließung von Schulen und Behörden, aber auch Lebensmittelgeschäften, Bars und Sportzentren angeordnet.



In Berlin werden heute sechs Passagiere aus Deutschland erwartet, die wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" dort zwei Wochen lang unter Quarantäne standen. Sie sollen auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel landen. Dort werden sie zunächst noch einmal ärztlich untersucht. Auf dem Schiff hatten sich mehr als 600 von 3.700 Passagieren und Crewmitgliedern angesteckt.