Das Auswärtige Amt rät wegen des Corona-Virus derzeit nicht von Reisen nach China ab.

Momentan gebe es keinen Grund für eine Warnung, sagte eine Sprecherin in Berlin. Das Risiko für deutsche Reisende in der chinesischen Stadt Wuhan werde als moderat eingeschätzt. Von Seiten des Gesundheitsministeriums hieß es, die Lage werde aufmerksam verfolgt. Das Virus sei jedoch weit weniger gefährlich als etwa die Lungenkrankheit Sars.



Die Infektion breitet sich in China von Wuhan weiter aus. Mittlerweile ist die Rede von 17 Todesfällen und mehr als 470 Infizierten.