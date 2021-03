In den USA wird weiter mit hohem Tempo gegen das Coronavirus geimpft.

Inzwischen wurden mehr als hundert Millionen Impfdosen verabreicht, wie aus Daten der Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Die Regierung hat zugelassen, dass nun auch Zahnärzte, Veterinäre oder Medizinstudenten Vakzine verabreichen dürfen. US-Präsident Biden hatte in einer Fernsehansprache an die Nation angekündigt, Immunisierungen gegen den Krankheitserreger bis Anfang Mai allen Bürgern der Vereinigten Staaten zugänglich zu machen.



In den USA sind bisher mehr als 530.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.