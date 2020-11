Die Deutschen müssen sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel auf weitere Monate mit Corona-Beschränkungen einstellen.

In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte Merkel, der bevorstehende Winter werde allen noch viel abverlangen. Die Kanzlerin will am Montag mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Zwischen-Bilanz zu dem seit Anfang des Monats geltenden Teil-Lockdown ziehen. Bereits gestern hatte Merkel deutlich gemacht, dass sie noch keinen Raum für Lockerungen sieht. Ähnlich äußerten sich zahlreiche Koalitionspolitiker. Der saarländische Regierungschef Hans sagte, dies ließen die aktuellen Zahlen nicht zu. Vielmehr sollte am Montag geprüft werden, ob man bei den bislang ergriffenen Maßnahmen verschärfen müsse. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer meinte, die Lage bleibe weiter ernst. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach warnte davor, den Schulbetrieb wie bisher fortzusetzen.



Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Klein-Schmeink, kritisierte im Deutschlandfunk, Bund und Länder hätten den Sommer nicht genutzt, um tragfähige Lösungen für den Winter zu erarbeiten. Das räche sich jetzt. Sie verlangte die Einrichtung eines Pandemierats, dem Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen angehören sollten. Dieser müsse einen Plan erarbeiten, wie man verfahren könne, ohne dass man wieder in einen Lockdown hineinlaufe.

